شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما خارج حسابات باتشيكو أمام المقاولون بعد التعافى من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج يوسف أوباما، صانع ألعاب الزمالك، من حسابات البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق، فى مباراة المقاولون العرب، بعد تعافيه من فيروس كورونا، نظرا لحاجته إلى خوض برنامجا تأهيليا من أجل تجهيزه للعودة للمشاركة فى المباريات خلال المرحلة المقبلة، وبذلك سيكون اللاعب خارج مباراة المقاولون العرب، المقرر لها بعد غد، السبت، بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز، باستاد الكلية الحربية.

وخضع لاعبو الزمالك لتحليل "رابيد تيست" الخاص بفيروس كورونا قبل انطلاق مران اليوم في إطار البروتوكول الطبي قبل كل مباراة، وذلك قبل مباراة الفريق أمام المقاولون العرب المقرر لها بعد غد، السبت، فى افتتاح مباريات الزمالك بمسابقة الدوري المصري الممتاز، استمر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك فى جلسة مع لاعبي فريقه قبل انطلاق مران اليوم كعادته من أجل الاستمرار فى توجيه رسائل الدعم للاعبين.

وقال باتشيكو فى رسالة قصيرة للاعبين اليوم، "أمامنا مباراة مهمة بعد يومين، علينا أن نبدأ انطلاق الدوري بتحقيق الانتصار وطى صفحة الماضي تماما"، يخوض يوسف إبراهيم "أوباما"، صانع ألعاب الزمالك، تدريبات منفردة بالكرة في إطار خضوعه لبرنامج تأهيلي بعد العودة للتدريبات أمس عقب التعافي من الإصابة بفيروس كورونا.

فيما انتظم المغربي محمد أوناجم، جناح الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق وعاد اللاعب لخوض تدريبات الكرة بعدما أدى خلال اليومين الماضيين برنامج تأهيلي في صالة الجيمانزيوم بالنادي وأدى أوناجم فقرة تأهيلية في الجيم قبل أن يتواجد في أرض الملعب خلال تدريبات اليوم وخاض تدريبات بالكرة وبعض التدريبات التأهيلية تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل.

كما خاض محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة اليوم وقام اللاعب بالجرى حول الملعب في إطار تنفيذه لبرنامج تأهيلي للتعافي من إصابته في الركبة التي تعرض لها خلال مباراة الفريق وطلائع الجيش ببطولة كأس مصر.

كما حضر فاروق جعفر رئيس لجنة الكرة بالزمالك تدريبات اليوم من أجل مساندة الفريق والجهاز الفني واللاعبين كما عقد جعفر جلسة سريعة مع عبدالحليم علي مدير الكرة من أجل الاطمئنان على أحوال الفريق، تواجد حسين ياسر المحمدي لاعب الزمالك السابق في تدريبات الفريق من أجل مصافحة الجهاز الفني الذي كان يرتبط بعلاقات وطيدة بهم أثناء احترافه في الدوري البرتغالي؛ وكذلك مؤازرة لاعبي الفريق.