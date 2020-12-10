اتحاد الكرة يعلن رسميا لائحة العقوبات للموسم الجديد 2020 -2021

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد الكرة، لائحة العقوبات للدورى الجديد 2020 -2021 قبل 24 ساعة من انطلاق الدورى غدا الجمعة، حيث تقام غدا 3 مباريات وهى مباراة انبى وأسوان على ستاد بتروسبورت ومباراة طلائع الجيش والجونة على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ومباراة الإنتاج الحربى وسيراميكا كليوباترا على ستاد الاهلى والسلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز في نسخته رقم 62 .

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