شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفاضل بين أحمد ريان وصلاح محسن لقيادة الهجوم أمام المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُفاضل الجهاز الفني للأهلي، بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، بين الثنائى صلاح محسن وأحمد ياسر ريان ليقود أحدهما الهجوم الأحمر خلال مواجهة مصر المقاصة، المقرر إقامتها الأحد المقبل فى افتتاح مباريات الفريقين ببطولة الدورى العام.

وقرر الجهاز الفنى عودة الثنائي صلاح محسن وأحمد ريان من الإعارة بعد تألقهما اللافت مع الفرق التى تم إعارتهما لها وهي سموحة والجونة. ويغيب مروان محسن مهاجم الأهلي الأساسي عن مواجهة الفريق الفيومي لمعاناته من إصابة على مستوى الركبة تعرض لها منذ فترة، ولكنه تحامل على نفسه بسبب ضغط وأهمية المباريات في المرحلة الماضية.

ويواصل فريق الكرة بالأهلي تدريباته اليومية استعداداً لمباراة المقاصة الأحد المقبل فى الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز واستعاد الأهلي خلال الأيام الماضية رباعي الفريق الذي كان مُصاب بكورونا وهم، أحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام ووليد سليمان وديانج بعدما غاب الرباعي عن تدريبات الفريق ومبارياته الماضية قبل أن يتماثل للشفاء من الفيروس ويشارك في التدريبات، ويصبح جاهزاً للمشاركة في المباريات حسب رؤية الجهاز الفني.