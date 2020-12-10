شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المطلب: نجاح مصر فى تنظيم بطولة ناشئى إفريقيا لكرة السلة شهادة دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عبد المطلب، نائب رئيس الاتحاد المصرى لكرة السلة، أن مصر باتت تحظى بثقة دولية في تنظيم البطولات، خاصة في ظل الظروف الحالية المتمثلة في تفشي فيروس "كورونا"، وأوضح أن، استضافة بطولة أفريقيا للناشئين والناشئات دون 18 عاما، جاءت بعد قليل من استضافة تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة أفريقيا، وفي ظل الظروف الحالية يوضح مدي الثقة التي تحظى بها مصر دوليا ويعد نجاحا كبيرا.

وأضاف، من الصعب الحكم على المستوى الفني للبطولة، نظرا لقلة عدد المنتخبات المشاركة، لكن يمكن القول ان مصر فازت ببطولة غير متوقعة وخسرت بطولة متوقعة. وكشف نائب رئيس اتحاد السلة، أن مصر أبدت رغبة في تنظيم كأس العالم للناشئين الصيف القادم، لكنها لم تقدم الاستضافة، وتنتظر موافقة الاتحاد الدولي، وذلك لوجود بنية تحتية متميزة سيضاف إليها ما يجري العمل عليه حاليا لاستضافة كأس العالم لليد، ويدعمها التجربة الناجحة في استضافة مونديال الناشئين 2017.

وتابع، ننتظر موافقة الاتحاد الأفريقي على استضافة المرحلة الثانية من تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة أفريقيا في الفترة من 21إلى 23 فبراير القادم، يسبق ذلك المشاركة في البطولة العربية بدبي في الشهر نفسه. وتابع، نعمل على استضافة بطولة أفريقيا للسيدات، ونجهز المنتخب سواء للمشاركة في التصفيات أو للبطولة حال استضافتها. وأضاف، بالنسبة لمنتخب الناشئين ننتظر قرار الاتحاد الدولي الخاص بطلب ابداء الرغبة في الاستضافة، ونعمل على تجهيز المنتخب لذلك، وللحفاظ على عناصره للاستفادة بها على مستوى المنافسات القادمة.

وواصل، فيما يخص منتخب الناشئات سنعقد جلسة مع شريف عزمي المدير الفني للمنتخب، لمناقشة مقترحاته والعمل على تنفيذها في ضوء ما هو متاح، كما يجري تجهيز منتخبي الناشئين والناشئات تحت 16 سنة، ومنتخبات 3 -3 لقادم المنافسات. وتوج منتخب مالي ببطولة كأس الأمم الأفريقية لناشئي كرة السلة دون 18 عاما، بعد فوزه على نظيره السنغال 82/80 في المباراة النهائية للبطولة، التي جرت بصالة 3 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي، وتأهل الفريقين سويا لكأس العالم. وحسم منتخب مصر، المركز الثالث بعد فوزه على غينيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. .وتوجت مصر بالبطولة على مستوى الناشئات، بالفوز على منتخب مالي 68/63، في المباراة النهائية للبطولة، ووصل كلاهما لنهائيات كأس العالم واستضافت مصر البطولة الأفريقية لناشئي وناشئات كرة السلة في الفترة من الثالث وحتى التاسع من الشهر الجاري، وتولى محمد فتحي وخالد القوصي عضوي مجلس إدارة اتحاد المصري لكرة السلة، إدارة تنظيم البطولة.