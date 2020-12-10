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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 10 ديسمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها النجم السورى عمر السومة مرشح للانضمام للأهلي مجاناً فى الشتاء، الزمالك يسدد مستحقات اللاعبين اليوم بعد انتعاش الخزينة بـ40 مليون جنيه من الرعاية.

الزمالك يسدد مستحقات اللاعبين اليوم بعد انتعاش الخزينة بـ 40 مليون جنيه من الرعاية

تقوم إدارة الكرة بنادى الزمالك بصرف مستحقات اللاعبين المتأخرة من الموسم الماضي ومقدم عقود الموسم الجديد خلال الساعات المقبلة ، وذلك بعد انتعاش خزينة النادي بمبلغ 40 مليون جنيه من شركة بريزنتيشن الراعية للنادي تمثل مقدم رعاية النادي للموسم الجديد.

الأهلي يظهر بالزى الجديد أمام المقاصة فى الدورى.. بدون التاسعة

يظهر فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي بالزى الجديد بداية من الأحد، وبالتحديد فى مواجهة مصر المقاصة بافتتاح مباريات الفريقين فى الدورى العام. رئيس اتحاد اليد يؤكد إقامة بطولة العالم فى موعدها وعدم تأجيلها مطلقا أكد هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم مصر 2021 المقرر انطلاقها فى يناير المقبل، إقامة البطولة فى موعدها، وعدم وجود أى نية لتأجيلها مطلقًا . النجم السورى عمر السومة مرشح للانضمام للأهلي مجاناً فى الشتاء تلقى النادى الأهلى عرضاً عن طريق أحد وكلاء اللاعبين لضم النجم والهداف السورى عمر السومة مهاجم أهلى جدة بعد انتهاء عقده مع الفريق السعودى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ويحاول مسئولو أهلى جدة تجديد عقد اللاعب الذى يعد واحدا من أهم أعمدة الفريق الأساسية، إلا أن اللاعب تلقى العديد من العروض للرحيل فى الوقت الذى من المتوقع أن ينضم الأهلى لكتيبة الأندية الراغبة فى استطلاع طلبات السومة بعد ترشيحه لضمه وتدعيم الهجوم الأحمر فى الشتاء. فنادق بطولة العالم لكرة اليد لأفراد الحدث تجنبا لانتشار كورونا كشف هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم التى تستضيفها مصر يناير المقبل، عن إجراء تعديل من جانب اللجنة المنظمة بالاتفاق مع وزير الشباب والرياضة فى حضور الدكتور حازم خميس رئيس اللجنة الطبية، يفيد باقتصار فنادق البطولة على أفراد الحدث فقط، وفقا لتطبيق نظام الفقاعة "الحجر الصحى"، وإخلاء الفنادق من أى أفراد غير تابعين للحدث. سموحة يتلقى ضربة موجعة قبل انطلاقة الدورى الممتاز يفتقد سموحة جهود لاعبه أحمد الرفاعى لمدة شهر تقريباً بعد الإصابة التى تعرض لها فى الركبة خلال مواجهة الضبعة الودية، حيث يعانى اللاعب من التواء شديد فى الركبة يحتاج إلى 30 يوماً للعلاج والتأهيل حتى يكون قادراً على العودة للمشاركة فى التدريبات بشكل طبيعى .



أستقر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك ، علي ملامح التشكيل الذي سيخوض به مباراة المقاولون العرب المقرر لها السبت المقبل في افتتاح مباريات الزمالك بالدورى ، حيث سيدفع باتشيكو بمحمد أبو جبل في حراسة المرمي، امامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمد عبد الغني واحمد فتوح ، وفي الوسط فرجاني ساسي وطارق حامد ، امامهما الثلاثي اشرف بن شرقي وحميد أحداد واحمد سيد زيزو ، وفي الهجوم مصطفي محمد.