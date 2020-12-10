شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة مباراة السوبر الأفريقى داخل أروقة الكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدل شديد يصاحب موعد ومكان كأس السوبر الأفريقى بين الأهلى بطل دورى الأبطال ونهضة بركان بطل الكونفدرالية، لكن من المؤكد أن اجتماعاً مرتقباً سيتم عقده للمكتب التنفيذى بالكاف اليوم لتحديد موعد مباراة السوبر، وهو ما نلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

س: متى يعلن الكاف موعد ومكان السوبر الأفريقى؟

ج: أكد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" أن الإعلان عن موعد ومكان مباراتى كأس السوبر الأفريقى فى نسختى 2020 و2021 سيكون غداً الجمعة.

س: من هم طرفا مباراة السوبر الأفريقى؟

ج: سيلتقى الأهلي بصفته بطلًا لدورى أبطال أفريقيا مع بطل الكونفدرالية، فريق نهضة بركان المغربي، خلال الأيام المقبلة لتحديد بطل كأس السوبر الأفريقى.

س: لماذا حدث جدل بشأن مباراة السوبر الأفريقى؟

ج: فى 20 نوفمبرالماضى، أصدر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بيانا رسميا، أعلن خلاله بعد التنسيق مع الاتحاد القطرى لكرة القدم عدم إقامة كأس السوبر 2020 فى دولة قطر، كما كان متفقاً أن تقام البطولة هناك لمدة ثلاثة أعوام، ثم أصدر بياناً أعلن إقامة المباراة فى مصر وبعد اعتراض الجانب المغربى تم الإعلان عن عقد اجتماع اليوم لاتخاذ القرار النهائي.

س: ما موقف الأهلى من مباراة السوبر الأفريقى؟

ج: تمسك مسئولو الأهلى بإقامة مباراة السوبر الأفريقى بمصر، باعتبارها تقام فى بلد الفريق الفائز بدورى الأبطال الأفريقى.

س: وما هو موقف نهضة بركان المغربى من مباراة السوبر الأفريقى؟

ج: المتحدث الرسمى باسم نهضة بركان، كتابى الحسين، أعلن رفض فريقه التام لإقامة لقاء "السوبر الأفريقي" فى مصر، مطالباً بأن تقام فى قطر كما كان مقرراً لها، أو أن يتم اختيار ملعب محايد من أجل تساوى حظوظ الفريقين.

س: وماذا تقول لوائح الكاف بشأن مباراة السوبر الأفريقى؟

ج: وفقا للوائح "كاف"، فالأساس هو إقامة بطولة كأس السوبر الأفريقى بملعب الفريق الفائز بدورى أبطال أفريقيا، مع وجود أحقية للجنة التنفيذية فيما يتعلق باختيار ملعب محايد لاستضافة المباراة إذا كان لها قرار آخر.