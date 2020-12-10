شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو: دوري واحد للزمالك = 5 للأهلي.. وأمير عادل أحرز هدفين فى سنتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف البرتغالى جيمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، أنه رحل عن الزمالك فى الولاية الأولى بسبب سوء تفاهم حيث عمل مع أشخاص يمتلكون إمكانيات كبيرة، مؤكداً أنه ارتبط بنادى الزمالك والذى كان سبباً رئيسياً فى الموافقة على العودة لتدريبه من جديد.

وقال البرتغالى باتشيكو، فى تصريحات لقناة الزمالك، "منذ شهرين ونصف عندما وافقت على تدريب الزمالك أكثر ما كان يشغلنى هو معرفة حالة الفريق، ورأيت فريقا قويا ولاعبين مميزين، ولكن هناك حالة من عدم التوازن على بعض المستويات، ورأيت أننى أستطيع تحسين الفريق وبالفعل تمكنت من تحسين بعض الأمور مع احترامى لكل المدربين الذين سبقوني".

وأضاف مدرب الزمالك، "ركزت على العمل أكثر على الجانب الدفاعى، وكنا نحتاج لأن يكون هناك تكتل دفاعى واستطعنا تنفيذها، وكان لدينا كل مباراة كمباراة نهائية للحفاظ على المركز الثانى وحافظنا عليه بعد معاناة كبيرة من غيابات وإصابات وكان من المهم الحفاظ على الفريق فى بطولة أفريقيا".

وأشار باتشكيو إلى أنه "كان هناك استهلاك كبير للاعبى الزمالك فى بطولة أفريقيا لأنه كان ينافسنا بيراميدز على المركز الثانى، ولكن الأهلى فرق كثيرا بالنقاط وهو ما ساعده على إراحة لاعبيه الأساسيين وتطبيق التدوير بين لاعبيه".

وأضاف مدرب الزمالك، "قدمنا مباراة ممتاز أمام الرجاء لأننا حصلنا على راحة أسبوعاً قبل المباراة، وهو ما مكننا من التحضير الجيد، وأوباما لاعب مبتكر جدا وفقدنا خدمات أحسن مدافع فى مصر هو الونش، وافتقدنا عبد الله جمعة الذى يقدم مستويات طيبة فى الدفاع والهجوم وخسرنا التوازن وعناصر الفوز التى كانت عندنا، واللاعبون الآخرون لعبوا بشكل جيد".

وأكد باتشكيو أن "فترة الراحة التى حصل عليها الزمالك قبل نهائى أفريقيا أثرت بعد تأجيل المباراة أكثر من مرة بسبب إصابات لاعبى الرجاء بكورونا وتأثرنا بنهائى أفريقيا فى مباراة نصف نهائى الكأس أمام طلائع الجيش، لعبنا بشكل جيد فى نهائى أفريقيا وأهنئ الأهلى على فوزه بدورى الأبطال، ولكن نحن نقدر كرة القدم المصرية، ومن العدل أن نقول إن فوز الأهلى كان صعباً لأننا بدأنا المباراة بالتأخر 1 / 0 وتعادلنا والإحصائيات كانت أفضل لنا ولاعبونا كانوا أبطال ولى الشرف أن أعمل مع هذه المجموعة".

ويرى البرتغالى جيمى باتشيكو المدير الفنى للزمالك أن الأهلى عانى فى مباراته أمام طلائع الجيش بنهائى الكأس مثلنا بسبب المجهود البدنى رغم أنه لعب أمام 10 لاعبين فى نهاية المباراة ووصل إلى أشواط إضافية وركلات ترجيح بخلاف أنه لعب غالبية مباريات الدور الثانى بأريحية كبيرة.

وقال باتشيكو، "تأثرنا هجوميا مع غياب أوباما وعبد الله جمعة ومع كل احترام لمحمود علاء وعبد الغنى وعبد السلام الونش كان الأفضل والأكثر جاهزية للعب فى نهائى أفريقيا واستقبلنا 5 أهداف فى 8 مباريات شارك فيها الونش بينما استقبلنا 5 أهداف فى مباراتين غاب عنهما الونش".

وأضاف، "الجميع كان يتوقع إشراك كاسونجو فى نهائى أفريقيا ولكن فضلت شيكابالا لتقوية العمق والتركيز فى الكرات الثابتة ولكن الأمور لم تسير كما خططنا لها، كما أن اوناجم لم يكن يتدرب قبل نهائى إفريقيا ولم يؤدى الاستشفاء بشكل كافى وهو ما حدث بعد إصابته فى مباراة طلائع الجيش".

وشدد باتشكيو خلال تصريحاته قائلا، "أتحمل المسئولية بعد الخسارة بنهائى أفريقيا، ومتفهم وأى فريق يشعر بغياب 3 لاعبين أساسيين بالتأكيد سيتأثر بافتقادهم، وكورونا أضرتنا بعد حرماننا من 3 لاعبين مهمين فى النهائي".

وأوضح جيمى باتشيكو المدير الفنى للزمالك أن طارق حامد هو قلب الزمالك وقائد حقيقى داخل الملعب وتألق بن شرقى وزيزو ومصطفى محمد حرمنى من إعطاء الفرصة للبدلاء وحازم لاعب مميز وإصابته أثرت على أداء الفريق

وقال باتشيكو، "قطاع الناشئين من أولوياتى فى الزمالك وأراهن على تألقهم مع الفريق واستعنت بأسامة فيصل فى ربع نهائى ونصف نهائى الكأس وأنا أثق فى الشباب وأنوى منحهم الفرصة ولا أرغب فى أن يشعروا بأنهم غير قادرين على اللعب فى الزمالك ولكننى أبحث عن الأفضل لمنحه الفرصة".

وتابع، "أمير عادل خلال سنتين أحرز هدفين وتنقل لأكثر من نادى وهذا لا يناسب الزمالك"، كاشفا: "الفارق بين فريق 2014 و2020 أن لاعبى 2014 كانوا جميعهم على مستوى واحد وكنت أملك حوالى 20 لاعب بنفس المستوى ولكن فى الفريق الحالى البدلاء ليسوا على نفس مستوى الفريق الحالي".

وأضاف، "شاهدت فيديوهات حميد أحداد مع الرجاء لذا طلبت عودته وروقا لاعب جيد وأفكر فى الدفع بفتوج ظهير أيسر وأمامه عبد الله جمعة لتشكيل جبهة قوية، ولدينا 4 مساكين وكنت طلبت ضم مدافع من لجنة الكرة السابقة الحالية لاسيما وأنه لو أصيب لاعب او أكثر سيتأثر خط الدفاع".

وأضاف مدرب الزمالك، "كنت أرغب فى ضم أحمد الشيخ كونه يمتلك قدماً يسرى جيدة ويجيد لعب الكرات الثابتة وكان من الممكن المبادلة بينه وبين أوباما، ولكنه لم يحضر لأسباب لا أعلمها، والمشكلة أنهم استطلعوا رأيى ولماذا سألونى من البداية طالما أنهم لا يرغبون فى ضمه؟، وكنت أرغب سيسيه فى العودة للمشاركة معنا وأرى أن إمكانياته تسمح بذلك لأننى أرغب فى أن يكون الأفضل معنا".

وتهكم المدير الفنى للزمالك على من يتهمه بأنه مدرب دفاعي، قائلا، "كيف يقال عن الزمالك فريق دفاعى رغم أنه أحرز 17 هدفا فى 10 مباريات وكنا نحرز فى غالبية المباريات ما عدا مباراة وادى دجلة، ولا أعرف من ابتكر هذه الجملة".

وأضاف، "بداية الدورى لا تقلقنى لأن طبيعة شغلى أن أؤمن باللاعبين الذين لدى فى الفريق وأركز جيدا فيما سأفعله ولدينا القدرة على لعب مباراة تلو الأخرى وتحقيق الفوز فى كل مباراة".

وقال باتشيكو إن الأهلى يتم مجاملته من الحكام فى معظم البطولات وهو السبب فى حصول الاهلى على بطولات أكثر من الزمالك مضيفا، البطولة الواحدة فى الزمالك تعادل 5 بطولات فى الاهلى لان الاخير يحصل على بطولاته بالمجاملات التحكيمية.

وأضاف، "الزمالك سيلعب على لقب الدورى ودورى الأبطال ولو لاحظتوا أن الأهلى لم يزد عنا فى النقاط وهو تعادل فى مباراة واحدة ونحن تعادلنا فى مباراة واحدة"، متابعا: "أحتاج 3 لاعبين جدد منهم رزاق سيسيه وقلب دفاع فى الفترة القادمة وكنت أرغب فى عودة سيسيه بعدما شاهدت مباريات وفيديوهات له".

أردف: "الزمالك عرض على اللاعب على غزال وأعرفه منذ كان فى ناشيونال ماديرا ولكنه وقع لنادى آخر، ولدى 3 لاعبين فى الجبهة اليمنى ومثلهم فى الجبهة اليسرى وسيكون صداع بالنسبة لى فى الاختيار بينهم".

استطرد: "أرى أنه من الصعب أن الفريق يلعب مباراة نهائية ويعانى من كرة ثابتة فى أول 4 دقائق رغم أننا تدربنا عليها، ولكن لم نخشى المباراة وحاولنا تقديم مستوى جيد وأظهرنا أن لدينا فريق قادر على المنافسة وفقدنا التركيز فى آخر 4 دقائق من عمر المباراة وجازفنا فى الدقائق الأخيرة بالمباراة".

أوضح: "عانينا أخطاء تحكيمية فى مباراة الإسماعيلى التى فزنا فيها بنتيجة 3 / 1 وفى مباراة طلائع الجيش بسبب وجود تدخل عنيف من لاعب الطلائع على لاعب لدينا والحكم لم يتدخل".

وأكد: "لم أرى الأهلى يتضرر من التحكيم والشك كان يفسر لصالحه ولا يحدث هنا فقط بل فى البرتغال والفرق التى تكسب أكثر لا تتضرر من الحكام بشكل كبير".