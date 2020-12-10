شكرا لقرائتكم خبر عن وصول المهاجم الجامايكى روماريو وينضم لتدريبات الاتحاد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل إلى مطار القاهره منذ قليل مهاجم الاتحاد السكندرى الجاميكى روماريو، المنضم حديثا إلى صفوف الاتحاد السكندرى، وينضم اللاعب إلى التدريبات مباشرة عقب إجراء مسحة كورونا، فيما استمر غياب الأوغندى إيمانويل أكوى والذى أجرى اتصالا هاتفيا برئيس النادى محمد مصيلحى وشرح له أسباب عدم وصوله لخضوعه الى الحجز الصحى بأحد المستشفيات لإصابته بالكورونا .

وخضع منذ قليل لاعبو الاتحاد السكندرى والجهاز الفنى والطبى والإدارى لتحليل رابيد تيست المتبع قبل المباريات بـ 48 ساعه استعدادا لمواجهة بيراميدز فى أولى مواجهات الدورى المصرى على استاد الدفاع الجوى فى الخامسة من مساء السبت المقبل .