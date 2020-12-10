محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:
قال عبد الحليم علي، مدير الكرة بنادي الزمالك، إن النادي تلقى إخطارًا رسميًا بإقامة مباراة الفريق أمام المقاولون العرب بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز باستاد الكلية الحربية.
ويدخل الزمالك معسكر مغلق مساء اليوم الخميس؛ استعدادًا للمباراة الافتتاحية للفريق بمسابقة الدوري المصري الممتاز.
ويستهل الزمالك مشواره من بطولة الدوري بمواجهة المقاولون العرب مساء يوم السبت المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. "الكلية الحربية" يستضيف الزمالك والمقاولون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.