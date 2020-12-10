رسمياً.. "الكلية الحربية" يستضيف الزمالك والمقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

قال عبد الحليم علي، مدير الكرة بنادي الزمالك، إن النادي تلقى إخطارًا رسميًا بإقامة مباراة الفريق أمام المقاولون العرب بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز باستاد الكلية الحربية.

ويدخل الزمالك معسكر مغلق مساء اليوم الخميس؛ استعدادًا للمباراة الافتتاحية للفريق بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستهل الزمالك مشواره من بطولة الدوري بمواجهة المقاولون العرب مساء يوم السبت المقبل.