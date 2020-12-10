مران الزمالك.. رسالة باتشيكو للاعبين.. تدريبات منفردة لـ "أوباما وروقا".. انتظام أوناجم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

خضع لاعبو الزمالك لتحليل "رابيد تيست" الخاص بفيروس كورونا قبل انطلاق مران اليوم الخميس في إطار البروتوكول الطبي قبل كل مباراة.

ويأتي التحليل قبل مباراة الفريق أمام المقاولون العرب المقرر لها يوم السبت المقبل في افتتاح مباريات الزمالك بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

واستمر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق في عقد جلسة مع لاعبي فريقه قبل انطلاق مران اليوم كعادته للاستمرار في توجيه رسائل الدعم للاعبين.

وقال لهم باتشيكو في رسالة قصيرة اليوم :"أمامنا مباراة مهمة بعد يومين، علينا أن نبدأ انطلاق الدوري بتحقيق الانتصار وطي صفحة الماضي تمامًا".

وخاض يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق تدريبات منفردة بالكرة في إطار خضوعه لبرنامج تأهيلي بعد العودة للتدريبات أمس عقب التعافي من الإصابة بفيروس كورونا.

وانتظم المغربي محمد أوناجم، لاعب الفريق في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حالياً على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وعاد أوناجم لخوض تدريبات الكرة بعدما أدى خلال اليومين الماضيين برنامج تأهيلي في صالة الجيمانزيوم بالنادي.

وأدى أوناجم فقرة تأهيلية في الجيم قبل أن يتواجد في أرض الملعب خلال تدريبات اليوم وخاض تدريبات بالكرة وبعض التدريبات التأهيلية تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل.

وخاض محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الفريق الأول تدريبات خاصة اليوم على هامش المران المقام حاليًا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وقام اللاعب بالركض حول الملعب في إطار تنفيذه لبرنامج تأهيلي للتعافي من إصابته في الركبة التي تعرض لها خلال مباراة الفريق وطلائع الجيش ببطولة كأس مصر.

وحضر فاروق جعفر رئيس لجنة الكرة بالزمالك تدريبات اليوم امساندة الفريق والجهاز الفني واللاعبين، كما عقد جعفر جلسة سريعة مع عبدالحليم علي مدير الكرة من للاطمئنان على أحوال الفريق.

وتواجد حسين ياسر المحمدي، لاعب الزمالك السابق في تدريبات الفريق لمصافحة الجهاز الفني الذي كان يرتبط بعلاقات وطيدة بهم أثناء احترافه في الدوري البرتغالي؛ وكذلك مؤازرة لاعبي الفريق.