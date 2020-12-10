محمد صلاح يعلق على لقب « الهداف التاريخي» لليفربول بدوري الأبطال

علق الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ، على الرقم التاريخي الذي حققه بالأمس مع ناديه في مشاركات ليفربول بمسابقة دوري أبطال أوروبا ، بعد أن أصبح صلاح « الهداف التاريخي» الأول للنادي برصيد 22 هدف ، متخطياً أسطورة الريدز ستيفن جيرارد.

وسجل صلاح الهدف الأول لفريقه أمام ميتييلاند الدانماركي، خلال اللقاء الذي جمع بينهما بالأمس في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، وانتهى بالتعادل بهدف لكل فريق.

وقال صلاح في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لليفر : «إحساس رائع، أن أكون الهداف التاريخي للنادي في دوري أبطال أوروبا، هو أمر يشعرني بالفخر. أحتاج إلى الاستمرار على هذا المعدل وتسجيل المزيد من الأهداف وجعل فارق الأهداف أكبر بيني وبين الآخرين!. لكنني أحاول طوال الوقت تسجيل الأهداف فقط لمساعدة الفريق على الفوز بالمباريات - هذا هو الشيء الأكثر أهمية» .

وأضاف « كانت مباراة صعبة، لقد

لعبوا بشكل جيد اليوم ولعبوا بنظام الرقابة الفردية تقريبًا، سجلنا الهدف الأول مبكرًا بعد الدقيقة الأولى لكنهم سجلوا التعادل، ولعبوا مباراة جيدة، انتهت المباراة بالتعادل لكن الشيء الأكثر أهمية هو أننا تأهلنا أولاً،إنها مباراة يجب أن نتعلم مما حدث فيها».وسجل صلاح الهدف الافتتاحي لمباراة ليفربول بالأمس خارج ملعبه أمام ميتييلاند بعد 55 ثانية فقط من سير اللقاء ، ليوقع على الهدف الثاني والعشرين مع الريدز في دوري أبطال أوروبا، متجاوزًا الرقم القياسي السابق لستيفن جيرارد البالغ 21 هدفًا.

كما يعد هدف صلاح المبكر بالأمس هو الأسرع على الاطلاق للنادي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.