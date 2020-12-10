مروان محسن يخضع لفحص طبي قبل مران الغد

يخضع مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق غدًا الجمعة.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، إن موقف اللاعب بشأن الوجود ضمن الحسابات الفنية لمباراة مصر المقاصة المقبلة لم يتحدد

بعد.

وأوضح أن مروان سيخضع للفحص الطبي قبل مران الغد، من أجل تحديد موقفه بالتواجد من عدمه في الحسابات الفنية لمباراة الأهلي ومصر المقاصة المقبلة.