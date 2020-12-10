مروان محسن يخضع لفحص طبي قبل مران الغد

يخضع مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق غدًا الجمعة.
وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، إن موقف اللاعب بشأن الوجود ضمن الحسابات الفنية لمباراة مصر المقاصة المقبلة لم يتحددبعد.
وأوضح أن مروان سيخضع للفحص الطبي قبل مران الغد، من أجل تحديد موقفه بالتواجد من عدمه في الحسابات الفنية لمباراة الأهلي ومصر المقاصة المقبلة.
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