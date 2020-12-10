يد الصيد تضرب الشيخ زايد بقسوة في الجيزة

حقق فريق كره اليد 2006 بنين بصيد أكتوبر الفوز على فريق الشيخ زايد بنتيجة 29- 23 في اطار مباريات منطقة الجيزه لكره اليد.

ضم الفريق تشكيلة تضم: احمد خالد احمد ، معاذ شريف حسن ،مصطفى عبد المنعم شلبي، حسين سمير محمد ، سليم هيثم هائل، محمد ايهاب سيد جوده ، عبد الرحمن طارق رفيق ، مالك

احمد مجدي ، احمد جاسر سليمان، نديم رامي سمير ،حسين محمد الملا ،عمر حسام عبد العزيز ،يحيي ايمن القرعي، ادهم حسام صبري، عمر هاني عمر ، علي احمد السرسي ، علي محمد ابراهيم عادل.

وكان قد تغلب فريق تحت 16 سنة" أ "ناشئات لكرة

السلة بصيد الدقى على نادى الزمالك (ا) بنتيجة 54 / 21 فى اطار منافسات الدور قبل النهائى لبطولة منطقة الجيزة.

مثل الفريق اللاعبات ألاء عمرو، تاليا شريف، جنة أحمد، جنى طارق، جنى أشرف، جنى طارق سعيد، جومانة محمد، حبيبة أحمد، حبيبة أحمد على، خديجة طارق، زينة محمد، زينة ياسر، سلمى مصطفى، شريفة تامر، فاطمة جلال، فرح عمرو، فريدة عصام، ليلى أحمد، ماهينور تامر، مريم تامر، ملك أحمد، ندى تامر، هنا محمد.