إيقاف الحكم المساعد سامي هلهل 6 شهور

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد إيقاف الحكم المساعد سامي هلهل لمدة 6 شهور. يأتي قرار اللجنة بعدما هاجم سامي هلهل اتحاد الكرة ولجنة الحكام على خلفية استبعاده من القائمة الدولية للعام الجديد.

وتحدث عبر وسائل الإعلام دون الحصول على إذن من اللجنة. والجدير بالذكر أن لجنة الحكام تمنع حديث اي حكم أو مساعد لوسائل الإعلام دون إذن من جانبها. سامي هلهل اتحاد الكرة ولجنة الحكام على خلفية استبعاده من القائمة الدولية للعام الجديد.وتحدث عبر وسائل الإعلام دون الحصول على إذن من اللجنة. والجدير بالذكر أن لجنة الحكام تمنع حديث اي حكم أو مساعد لوسائل الإعلام دون إذن من جانبها.

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