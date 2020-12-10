سيد عبد الحفيظ يعقد جلسة مع موسيماني على هامش مران الأهلي

عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة مع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور التنسيقية الخاصة بالتحضير للمرحلة المقبلة ، التي تشهد انطلاق رحلة الدفاع عن بطولةالدوري، بالإضافة إلى منافسات دوري أبطال إفريقيا في نسختها الجديدة.
على جانب آخر قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، إن النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق، لن يكون ضمن الحسابات الفنية لمباراة مصر المقاصة المقرر لها الأحدالمقبل، في إطار منافسات الجولة الأولى من مباريات الدوري الممتاز. أضاف: «اللاعب يخضع في الوقت الحالي لتنفيذ برنامج تأهيلي حتى يتعافى من الإصابة في كاحل القدم».
وأوضح عبد الحفيظ أن أجايي قطع شوطًا كبيرًا في برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة. ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها الأحدالمقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات الدوري الممتاز.
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