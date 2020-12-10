حقق فريق بلدية المحله فوزاً صعباً ومهماً ،و حصل على ثلاث نقاط غالية بعد فوزه اليوم على نادى فاركو للأدوية بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما بعد ظهر اليوم بملعب البلدية ضمنمسابقات دورى الدرجه الثانية المجموعه الثالثة .
ويعتبر هذا الفوز هو الثانى على التوالى بعد فوز الفريق الأسبوع الماضي أمام الرجاء المطروحة بثلاثية نظيفة وتعادل أمام بنى عبيد فى افتتاح المسابقه
وقد أبدى رمضان السيد المدير الفني للفريق سعادته بهذا الفوز والذى اعتبره فوز كبير على إحدى الانديه المنافسه على بطاقة الصعود للمتابعة ، مشير إلى أن اللاعبون أدوا مباراه قويه ونفوذ التعليمات بكل دقه وكانوا عند حسن الظن بهم .
كانت هذه تفاصيل خبر البلديه يحقق فوزًا صعباً على فاركو للأدوية بدوري القسم الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.