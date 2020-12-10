ملخص مباراة العين وعجمان في دوري الخليج العربي الاماراتي “تعادل محبط”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مباراة العين وعجمان، ضمن مباريات اليوم الخميس في الجولة 9 من الدوري الاماراتي للمحترفين، دوري الخليج العربي.

انطلقت مباراة العين وعجمان في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، 16:00 بتوقيت مصر ، 17:00 بتوقيت السعودية، واقيمت على ملعب نادي العين هزاع بن زايد.

نُقل هذا اللقاء في بث مباشر على قناة أبو ظبي الرياضية الأولى بصوت المعلق الرياضي عامر عبد الله.

انتهي لقاء العين وعجمان بالتعادل بدون أهداف، حيث يُعد هذا التعادل هو الأول سلبياً بين الفريقين فى دار الزين على مدار المواجهات بينهما فى دوري الخليج العربي الاماراتي.

ولم تفلح محاولات الفريقين طول 90 دقيقة في تحقيق أي فارق لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

ودخل العين هذا اللقاء من دون نجمه التوجولي “لابا كودجو” حيث قرر المدير الفني بيدرو إيمانويل الاعتماد على الثنائي الإماراتي “محسن عبد الله وفهد حديد” خلف المهاجم الأنجولي ويلسون إدواردو.

ويحتل العين المرتبة الرابعة في جدول ترتيب دوري الخليج العربي برصيد 15 نقطة بفارق 5 نقاط عن الشارقة المتصدر الذي يلعب فى وقت لاحق اليوم.

فى المقابل رفع نادي عجمان رصيده الى النقطة الثالثة فى المركز الثالث عشر (قبل الأخير)، حيث تعرض الفريق الى 6 هزائم و3 تعادلات.

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