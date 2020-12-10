يقدم الخليج 365 بث مباشر لمباراة الرجاء وسريع وادي زم ضمن مباريات اليوم في الدوري المغربي للمحترفين انوي inwi، لحساب الجولة الثانية.
تنطلق مباراة الرجاء وسريع وادي زم في تمام الساعة 18:30 بتوقيت جرينيتش، 19:30 بتوقيت المغرب ، 20:30 بتوقيت مصر ، 21:30 بتوقيت السعودية، على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.
تنقل مباراة سريع وادي زم أمام حامل لقب الدوري المغربي الموسم الماضي، الرجاء البيضاوي، عبر القناة المغربية الرياضية بصوت المعلق الرياضي عادل المسعودي.
وسقط الرجاء في فخ التعادل الايجابي 3/3 أمام مضيفه الفتح الرباطي خلال الجولة الأولى من البطولة المغربية الاحترافية موسم 2021/2020 مطلع هذا الأسبوع، على ملعب مولاي الحسن في العاصمة الرباط، علمًا بأنه كان متقدمًا في النتيجة 3/2 قبل عشر دقائق فقط من نهاية المقابلة التي شهدت تسجيل الوافد الجديد من مولودية وجدة “نوح وائل السعداوي” لهدف.
ويسعى العملاق الأخضر “الرجاء” لحصد أول ثلاث نقاط في مسيرته هذا الموسم، تحضيرًا لمواجهة الاسماعيلي المصري في إياب نصف نهائي البطولة العربية للأندية، ولنسيان السقوط أمام الزمالك المصري في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا الشهر الماضي، حيث خسر ذهابًا وإيابًا على خطى جاره “الوداد” الذي ودع أمام بطل الثلاثية التاريخية “الأهلي“.
اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لمباراة الرجاء وسريع وادي زم في الدوري المغربي
كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر | مشاهدة مباراة الرجاء وسريع وادي زم في الدوري المغربي inwi لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.