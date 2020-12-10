بث مباشر | مشاهدة مباراة الشارقة والوصل في دوري الخليج العربي الاماراتي “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الشارقة والوصل، ضمن مباريات اليوم الخميس في الجولة 9 من الدوري الاماراتي للمحترفين، دوري الخليج العربي.

تنطلق مباراة العين والوصل في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بتوقيت مصر ، 20:00 بتوقيت السعودية، وتقام على ملعب نادي الشارقة.

ينقل هذا اللقاء في بث مباشر على عدة قنوات، حيث تحظى مباراة الشارقة والوصل باهتمام إعلامي كبير بسبب تصدر الأول لمنافسات دوري الخليج العربي منذ بدايته هذا الموسم.

وستبث عبر قناة الشارقة بصوت المعلق الرياضي عبد الحميد الجسمي، وقناة دبي الرياضية 1 بصوت عبد الله السعدي، وأبو ظبي الرياضية 1 بصوت فارس عوض.

ويدخل الشارقة هذا اللقاء متربعًا على عرش الصدارة برصيد 20 نقطة بفارق المواجهات المباشرة أمام النصر صاحب المركز الثاني بنفس رصيد النقاط، إذ فاز الشارقة على النصر في الجولة السادسة بنتيجة 1/2.

أما نادي الوصل فيحتل المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، والفضل يرجع إلى تحقيقه انتصارين متتاليين أمام الفجيرة وعجمان خلال الجولتين الماضيتين.

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