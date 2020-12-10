بيب جوارديولا يشيد بغريزة أجويرو في تسجيل الأهداف

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن مهاجمه سيرجيو أجويرو لن يفقد غريزته في تسجيل الأهداف على الإطلاق إذ هز اللاعب الأرجنتيني الشباك بعد عشر دقائق من عودته من إصابة في الفوز على أولمبيك مارسيليا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء.

وغاب أجويرو، هداف سيتي عبر العصور، عن بداية الموسم بسبب جراحة في الركبة واصيب مرة أخرى في مواجهة أولمبياكوس الشهر الماضي.

وهز اللاعب الأرجنتيني الشباك في مباراته الخامسة هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 41 هدفا في دوري الأبطال.

وأبلغ جوارديولا الصحفيين بعد الفوز 3-صفر “غريزته في تسجيل الأهداف ستظل موجودة. أهم شيء هو مشاركته في التدريب ثلاث أو أربع مرات ورد فعله في التدريبات كان جيدًا”.

وأشار جوارديولا إلى أن أجويرو لن يشارك في التشكيلة الأساسية ضد مانشستر يونايتد بعد غد السبت.

وأضاف “خطوة بخطوة. المهم هو رد فعله (الخميس) بعد هذا المجهود”.

ويحيط الغموض بموقف لاعب الوسط إيلكاي جندوجان بعد خروجه بعد نهاية الشوط الأول أمس الأربعاء.

وقال جوارديولا “إيلكاي تعرض لإصابة في الكاحل. خاض المباراة الأخيرة أمام فولهام لذا لم نرغب في المخاطرة”.