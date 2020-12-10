الامارات | برشلونة في ورطة بدوري أبطال أوروبا.. "الوحش" على الأبواب!

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة في ورطة بدوري أبطال أوروبا.. "الوحش" على الأبواب! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضع برشلونة الإسباني نفسه في مهب الريح بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم وبات مرشحاً لمغادرة البطولة العجوز من الدور الثاني بعدما خسر بنتيجة ثقيلة أمام يوفنتوس الإيطالي بثلاثية نظيفة وضعته في المركز الثاني للمجموعة السابعة مما يعرضه لمواجهة أوائل بقية المجموعات في دور الـ16.

وكان برشلونة متصدراً مجموعته برصيد 15 نقطة قبل أن يعادله فريق الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو بالرصيد نفسه ويتزعم المجموعة بفارق المواجهات المباشرة.

وسيكون الفريق الكاتالوني الذي خسر نصف نهائي النسخة الماضية بسقوط مدوي أمام بايرن ميونيخ 2-8، أمام احتمالية خوض مباراة مشابهة بعدما انحصرت سيناريوهات القرعة بحتميية مواجهة إحدى الفرق التالية وهي: بايرن ميونيخ "حامل اللقب المرعب"، بوروسيا دورتموند، ليفربول، مانشستر سيتي، تشيلسي، وباريس سان جيرمان.

وستقام قرعة دور الـ16 لدوري الأبطال الاثنين المقبل في حفل بسيط يراعي قواعد التباعد الاجتماعي، ومن أبرز شروط سحب القرعة أنه لا يمكن لفريق أن يواجه منافسا من الدوري الوطني نفسه، أو من المجموعة نفسها.

برشلونة يعاني على الصعيد الفني وكذلك من ناحية الاستقرار النفسي والذهني.. فهل نشاهد مباراة متجددة مبكرة بين برشلونة وبايرن ميونيخ تزيد متاعب النادي أم تكون فرصة للثأر؟

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