الامارات | مدرب مخضرم يحذر باريس سان جيرمان من التعاقد مع ميسي!

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب مخضرم يحذر باريس سان جيرمان من التعاقد مع ميسي! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر المدرب أرسنال سابقاً الفرنسي أرسين فينغر، نادي باريس سان جيرمان من التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة لأن "البرغوث" سيؤثر سلباً في التوازن الفني والمالي داخل النادي الفرنسي، على حد تعبيره.

وقال فينغر لصحيفة "صن" البريطانية: "إن ميسي أحد أفضل اللاعبين في العالم ولكن اللاعبون الذين سيتسلمون المشعل بعد ااعتزال كريستيانو رونالدو وميسي هم بالفعل موجودون في باريس سان جيرمان (نيمار ومبابي)، فلماذا يفسد النادي التوازن المالي والفني لدي طالما أن سان جيرمان لديه لاعبي المستقبل".

ولا يزال اسم ميسي مرتبط في الانتقال إلى باريس سان جيرمان اعتباراً من الموسم المقبل الذي سيشهد انتهاء العلاقة التاريخية بين ميسي وبرشلونة نتيجة خلافات سابقة بين الطرفين ما لم تتمكن إدارة النادي الكاتالوني الجديدة في إقناع ليونيل بالبقاء مع النادي حتى موعد اعتزاله خصوصاً أنه يبلغ من العمر الـ33 عاماً.

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