تعرف على مشكلة الأهلى قبل مواجهة المقاصة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجهة بيتسو موسميانى المدير الفنى للاهلى أزمة قبل مواجهة مصر المقاصة فى بداية الدورى بسبب حالة الإجهاد التى يعانى منها عدد من اللاعبين الأساسيين نتيجة ضغط المباريات أمثال أجاي و مجدى قفشة ومروان محسن وياسر ابراهيم وأيمن أشرف وعمرو السولية ومحمد هانى، ويبحث المدرب عن حل خاصة أنه فى حيرة لرغبتة فى استمرار مشاركتهم لتحقيق الانتصارات بينما يخشى من تعرضهم للاصابة خاصة أنهم لم يحصلوا على القسط الكافى من الراحة بسبب توالى المباريات . الوضع في مصر

اصابات 119,702

تعافي 104,074

وفيات 6,832

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