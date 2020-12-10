شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة من باتشيكو لـ علاء وعبد الغنى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، على منح محمود علاء ومحمد عبد الغنى، مدافعا الفريق تعليمان خاصة على هامش مران الفريق على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة فى مقر القلعة البيضاء.
ونصح باتشيكو اللاعبان بضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة، ومنحهم بعض التعليمات لتفادى الأخطاء التى ظهرت فى الفترة الماضية، وأكد على ثقته فيهم وفى قدارتهم الفنية والشخصية والبدنية.
ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب فى افتتاح الدورى العام بعد غدا السبتتعليمات
-
الوضع في مصر
-
اصابات
119,702
-
تعافي
104,074
-
وفيات
6,832
كانت هذه تفاصيل خبر تعليمات خاصة من باتشيكو لـ علاء وعبد الغنى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.