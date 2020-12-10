شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحتفل بذكرى التتويج ببطولتين قاريتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أحتفل الحساب الرسمي لنادي الزمالك بذكري التتويج بطولتي أفريقيا عامي 1993 وبطولة أبطال الكؤوس 2000. وغرد الحساب على موقع تويتر قائلا: «نحتفل اليوم بذكرى فوز الزمالك ببطولتين قاريتين؛ بطولة أفريقيا أبطال الدوري عام 1993 للمرة الثالثة ليحتفظ بالكأس مدى الحياة»، واَضاف «وبطولة أفريقيا أبطال الكؤوس عام 2000» وأشار الحساب إلى أن الزمالك «أول فريق مصري يتأهل لبطولة كأس العالم للأندية نسخة 2001 قبل إلغائها» كما هو مسجل في سجلات الفيفا. الوضع في مصر

اصابات 119,702

تعافي 104,074

وفيات 6,832

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يحتفل بذكرى التتويج ببطولتين قاريتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.