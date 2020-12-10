شكرا لقرائتكم خبر عن «باتشيكو» يقرر دخول الزمالك معسكرًا مغلقًا مساء الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، الدخول في معسكر مغلق، مساء غد الجمعة، استعدادًا لافتتاحية الدورى العام للفارس الأبيض أمام المقاولون العرب على ملعب السويس.

ويرغب «باتشيكو» في تحقيق الانتصار بالمباراة لتكون دفعة للاعبين ويتخطى بها أحزان خسارة بطولتين في أسبوع، كما أنه تحدث مع لاعبيه عن ضرورة الفوز في المباراة والمباريات المقبلة لتحقيق انطلاقة قوية في الدوري العام الذي يرغب البرتغالي في الحصول على لقبه.