شكرا لقرائتكم خبر عن «يويفا»: دقيقة صمت على روح باولو روسي قبل مباريات الدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» أنه سيتم الوقوف دقيقة صمت قبل مباريات الجولة السادسة من الدوري الأوروبي المقررة مساء اليوم الخميس، تكريما لروح اللاعب الإيطالي السابق باولو روسي، الذي توفي صباح اليوم عن عمر 64 عامًا.
واستعرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مسيرة الفتى الذهبي، أحد أكثر لاعبي كرة القدم شهرة في عصره، نجم المنتخب الإيطالي الذي سجل 6 أهداف ساهم بهم في فوز فريقه ببطولة كأس العالم 1982 بإسبانيا وحصد لقب هداف البطولة.
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