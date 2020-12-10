شكرا لقرائتكم خبر عن جعفر والمحمدي يتابعان مران الزمالك استعدادًا لمواجهة المقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حضر فاروق جعفر، رئيس لجنة الكرة بالزمالك، تدريبات الفريق اليوم الخميس، من أجل مساندة الجهاز الفني واللاعبين.

كما عقد جعفر جلسة سريعة مع عبدالحليم على، مدير الكرة من أجل الاطمئنان على أحوال الفريق.

كما تواجد حسين ياسر المحمدي، لاعب الزمالك السابق، في تدريبات الفريق من أجل مصافحة الجهاز الفني الذي كان يرتبط بعلاقات وطيدة بهم أثناء احترافه في الدوري البرتغالي؛ وكذلك مؤازرة لاعبي الفريق.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم السبت المقبل، بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.