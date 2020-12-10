شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إسبانية: كومان مندهش من رد الفعل الحزين لجماهير برشلونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الصحفي لويس كانوت، أن رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، مندهش من ردة فعل الجماهير على نتائج الفريق الكتالوني الأخيرة تحت قيادته.
وقال كانوت لصحيفة «سبورت» الكتالونية: «رونالد لا يتفهم خيبة أمل الجماهير، لأن الفريق تأهل إلى الدور الثاني لدوري أبطال أوروبا، كومان ليس غاضبا من اللاعبين».
وأكد كانوت أن كومان كان يرغب في التعاقد مع روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، خلال الميركاتو الصيفي الماضى، وقال: «لقد كانت رسالته للإدارة بضرورة ضم لوكاكو».
ويعاني برشلونة في الدوري الإسباني بشكل ملحوظ، بعد الهزيمة أمام قادش، وتلقي الخسارة الرابعة في 10 مباريات فقط، بالإضافة إلى فقدان فرصة التأهل على رأس مجموعته بدوري الأبطال، بعد الخسارة أمام يوفنتوس بثلاثية نظيفة.
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