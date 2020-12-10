شكرا لقرائتكم خبر عن «رابيد تيست» للاعبي الزمالك قبل مواجهة المقاولون العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتحليل «رابيد تيست» الخاص بفيروس كورونا قبل انطلاق مران اليوم في إطار البروتوكول الطبي قبل كل مباراة.

ويأتي التحليل قبل مباراة الفريق أمام المقاولون العرب، المقرر لها السبت المقبل، في افتتاح مباريات الزمالك بمسابقة الدوري المصري الممتاز.