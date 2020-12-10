شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يوجه رسالة للاعبي الزمالك قبل انطلاق الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع لاعبي فريقه قبل انطلاق مران اليوم الخميس، كعادته من أجل الاستمرار في توجيه رسائل الدعم للاعبين.

وقال لهم باتشيكو في رسالة قصيرة اليوم: «أمامنا مباراة مهمة بعد يومين، علينا أن نبدأ انطلاق الدوري بتحقيق الانتصار وطي صفحة الماضي تماما».

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم السبت المقبل، بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.