شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات منفردة لـ «أوباما» على هامش مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض يوسف إبراهيم «أوباما» لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الخميس، تدريبات منفردة بالكرة، وذلك على هامش مران الفريق المقام على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.
ويخضع أوباما، لبرنامج تأهيلي بعد العودة للتدريبات أمس عقب التعافي من الإصابة بفيروس كورونا.
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم السبت المقبل، بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.
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