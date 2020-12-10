«يويفا» يرشح 4 لاعبين للمنافسة على «الأفضل» فى دوري الأبطال

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، أسماء الرباعي المرشح لجائزة لاعب الجولة الختامية لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، واختتمت مباريات المجموعات، وحددت الفرق المتأهلة للدور ثمن النهائي. واللاعبون الأربعة هم: البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، الذي سجل 3 أهداف في فوز فريقه على باشاك شهير 5-1، والمغربي يوسف النصيري، مهاجم إشبيلية، الذي سجل هدفين في فوز فريقه على رين 3-1، والفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، صاحب هدفي الميرنجي في الفوز على بوروسيا مونشنجلادباخ 2-0، والأوكراني أناتولي فولوديميريوفيتش تروبين، حارس مرمى شاختار، الذي حرم إنتر من الفوز بتصديات رائعة خلال التعادل بين الفريقين 0-0. الوضع في مصر

اصابات 119,702

تعافي 104,074

وفيات 6,832

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