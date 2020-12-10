شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة المسابقات: نفاضل بين ملعبين لمباراة الزمالك والمقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أنه يجري اجتماعًا خلال دقائق مع مسؤولي الأمن، لحسم ملعب مباراة المقاولون والزمالك في الجولة الاولى من الدوري الممتاز، والمقرر لها السبت المقبل.

وأكد «مرزوق» أنه لم يتم حسم ملعب المباراة حتى هذه اللحظة، وهناك مفاضلة بين ملاعب الجيش بالسويس والكلية الحربية، وسيكون قرار الأمن هو الحاسم في هذا الأمر.

وأشار «مرزوق» إلى أنه أكد للفريقين أن الأمر لم يحسم بعد أن تحدثت بعض وسائل الإعلام، أمس الأربعاء، عن نقل المباراة رسميًا للسويس، حيث لم يرد أي خطاب رسمي من الأمن بهذا الشأن.