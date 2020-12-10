شكرا لقرائتكم الأهلى يفتقد جهود أجايى أمام مصر المقاصة بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، إن النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق، لن يكون ضمن الحسابات الفنية لمباراة مصر المقاصة المقرر لها الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الأولى من مباريات الدوري الممتاز.وأضاف: «اللاعب يخضع في الوقت الحالي لتنفيذ برنامج تأهيلي حتى يتعافى من الإصابة في كاحل القدم».وأوضح عبد الحفيظ أن أجايي قطع شوطًا كبيرًا في برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.
ويواصل فريق الكرة بالأهلي تدريباته اليومية استعداداً لمباراة المقاصة الأحد المقبل فى الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز واستعاد الأهلي خلال الأيام الماضية رباعي الفريق الذي كان مُصاب بكورونا وهم، أحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام ووليد سليمان وديانج بعدما غاب الرباعي عن تدريبات الفريق ومبارياته الماضية قبل أن يتماثل للشفاء من الفيروس ويشارك في التدريبات، ويصبح جاهزاً للمشاركة في المباريات حسب رؤية الجهاز الفني.
ويظهر فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي بالزى الجديد بداية من الأحد، وبالتحديد فى مواجهة مصر المقاصة بافتتاح مباريات الفريقين فى الدورى العام، وأكد مسئولو الأهلي أن الزى الجديد يحمل العديد من التغييرات على مستوي التصميم، فيما سيتم إلغاء الألوان الاحتياطية الحالية الأسود والبستاج بألوان جديدة مع الاحتفاظ باللون الأساسي للفريق وهو الأحمر الذى يعبر عن هوية النادى على مدار تاريخه.
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