شكرا لقرائتكم قبل إنطلاق الدورى.. بيراميدز يهنيء الأهلى ويتعهد بالمنافسة على اللقب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز فى بيانا رسميا بمناسبة بداية الموسم الجديد للكرة المصرية وصف فيه شعور نادي بيراميدز بالفخر والشرف في صناعة الكرة المصرية والمنافسة على ألقابها، في إطار الروح الرياضية والتنافس الشريف والبعد عن التعصب.وتقدم بيراميدز بالتهنئة للنادي الأهلي بالألقاب خلال الموسم الماضي، ومتمنيا لهم التوفيق خلال بطولة كأس العالم للأندية، كما تمنى التوفيق للفرسان المصريين الأربعة المشاركون في بطولات أفريقيا، وكافة الفرق لأداء موسم يليق بكرة القدم المصرية.

وأنهى البيان بالوعد بأن يكون بيراميدز منافسا على كل البطولات التي يشارك فيها النادي، بقوة ونزاهة.



وجاء نص البيان على النحو التالي:

بيان بيراميدز

ساعات ويبدأ الموسم الجديد للكرة المصرية، نتشرف بأن نشارك في صناعته والمنافسة على ألقابه، مع إعلاء قيم الروح الرياضية والتنافس الشريف والبعد عن التعصب، ومع تلك المناسبة التي ينتظرها عشاق كرة القدم في كافة ربوع المحروسة، والمتابعون من كافة أرجاء المنطقة العربية والعالم أجمع، فإننا وكافة منظومة العمل بنادي بيراميدز لكرة القدم، نتقدم بخالص التهنئة لبطل الدوري المصري وكأس مصر بالموسم المنقضي .. النادي الأهلي .. ونبارك لأنفسنا وكافة صناع كرة القدم في مصر قبل أن نبارك لمجلس إدارة الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب، ولاعبيه وجماهيره العظيمة، على الصعود للمنافسة في كأس العالم للأندية بعد النجاح في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد بطولة رائعة اختتمها بالفوز على نادي الزمالك في مباراة تاريخية للقارة الأفريقية، كان عنوانها المجد والشرف للكرة المصرية.

نتمنى التوفيق للنادي الأهلي في منافسات كأس العالم للأندية وتحقيق لقب السوبر الأفريقي، كما نتمنى التوفيق للأندية الأربعة التي تتشارك راية جمهورية مصر العربية في بطولات أفريقيا هذا العام، ونتمنى التوفيق لجميع الأندية المصرية في الموسم الجديد لتقديم أفضل أداء يعبر عن قيمة وعظمة الرياضة وكرة القدم في مصرنا الحبيبة.

ونحن في نادي بيراميدز، نعدكم وكافة محبي الكرة الجميلة أن ننافس بكل قوة ونزاهة للحصول على كافة ألقاب الموسم الجديد في إطار الروح الرياضية والتنافس الشريف ونبذ التعصب.