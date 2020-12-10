شكرا لقرائتكم الجامايكي روماريو يصل القاهرة استعدادا للانضمام لتدريبات الاتحاد السكندري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل الى مطار القاهره منذ قليل مهاجم الاتحاد السكندرى الجاميكى روماريو المنضم حديثا الى صفوف الاتحاد السكندرى وسينضم اللاعب الى التدريبات مباشرة عقب إجراء المسحة فيما استمر غياب الأوغندى إيمانويل أكوى والذى أجرى اتصالا هاتفيا برئيس النادى محمد مصيلحى وشرح له أسباب عدم وصوله لخضوعه الى الحجز الصحى باحدى المستشفيات لإصابته بالكورونا .

كان الاتحادالسكندرى قد خضع منذ قليل اللاعبين والجهاز الفنى و الطبى والادارى لتحاليل رابيد تيست المتبع قبل المباريات ب 48 ساعه ويواجه الاتحاد السكندرى بيراميدز فى أولى مواجهات الدورى المصرى على ستاد الدفاع الجوى فى الخامسة من مساء السبت المقبل .

من ناحية أخرى حرص محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى على زيارة إبراهيم حسن مدير الكرة بالفريق للاطمئنان عليه بعد تعرضه لحادث سيارة، وأثبتت الفحوصات الطبية التى خضع لها إبراهيم حسن إصابته بكسر فى 4 ضلوع نتيجة الحادث الذى تعرض له فجر اليوم، أثناء قيادة سيارته الخاصة بمنطقة لوران على كورنيش الإسكندرية، واصطدامه بسيارة أخرى وتم استدعاء سيارة الإسعاف.

وخضع إبراهيم حسن لفحوصات طبية مكثفة أثبتت إصابته بكسر في 4 ضلوع وسيرتدى قميصا واقيا لمدة شهر ونصف لحين التئام الكسور، خاصة أن منطقة القفص الصدرى لا يتم عمل جبيرة لها، على أن يعود إبراهيم حسن لاستئناف عمله بانتظام خلال 15 يوما بعد مرور المرحلة الأولى من العلاج الطبيعي.