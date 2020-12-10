سيراميكا: واثقون في صالح جمعة.. وننتظر عودته للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، إن صالح جمعة لاعب الأهلي السابق والمنضم مؤخرًا إلى صفوف الفريق الصاعد حديثًا للدوري الممتاز وعد باستعادة مستواه المعهود.

وصعد سيراميكا كليوباترا لأول مرة إلى الدوري المصري الممتاز، وقامت إدارة النادي بالتعاقد مع 20 صفقة لتدعيم صفوف الفريق من بينهم صالح جمعة.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر"، قال البطاوي: "واثقون في قدرات صالح جمعة، كلاعب فهو إضافة كبيرة للفريق، واللاعب وعدنا باستعادة مستواه تحت قيادة هيثم شعبان (مدرب الفريق)، وننتظر عودته إلى صفوف منتخب مصر".

وتابع: "قمنا بإبرام صفقات جيدة، نأمل في تقديم مستوى جيد خلال مباريات الدوري، ومباراة الغد أمام الإنتاج الحربي تاريخية بالنسبة لنا".

وأتم: "نتمنى تحقيق الفوز في المباراة، طموحاتنا كبيةر وليس لها حدود، لكننا نسير بخطوات مميزة ولا نريد استباق الأحداث".

جدير بالذكر أن بطولة دوري we المصري ستنطلق ظهر غد الجمعة بمباراة ستجمع بين إنبي وأسوان باستاد بتروسبورت. (طالع مواعيد السبع جولات الأولى)