تقارير: مصطفى محمد ضمن اهتمامات جلطة سراي في يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير تركية اليوم الخميس، إن مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول بنادي الزمالك، ضمن اهتمامات نادي جلطة سراي الذي بدأ التحضير لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة " hurriyet" التركية، فإن جالطة سراي أبدى اهتمامًا مفاجئًا بمهاجم الزمالك، مضيفة أن إدارة النادي ستستشير فاتح تيرم المدير الفني للنادي التركي لاستطلاع رأيه في ضم البالغ من العمر 23 عامًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن موافقة تيرم على الصفقة ستعطى إدارة النادي الضوء الأخضر لإتمام التعاقد مع مهاجم منتخب مصر.

كما سلطت الصحيفة الضوء على التصريحات التي سبق وأدلى بها مصطفى محمد عندما تحدث عن رغبته في الاحتراف الأوروبي.

جدير بالذكر أن مهاجم نادي الزمالك كان ضمن اهتمامات نادي فناربخشة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلا أن الصفقة لم تمم.