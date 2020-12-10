"بيتحكموا في كاف".. ميدو ينتقد سيطرة المغرب على الاتحاد الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

علق أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق للزمالك ومصر للمقاصة، على الأنباء التي تشير إلى احتمالية إقامة السوبر الأفريقي في قطر.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة السوبر الأفريقي باعتباره بطلًا لدوري أبطال أفريقيا، أمام نهضة بركان المغربي الفائز بكأس الكونفدرالية.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كتب ميدو: " المغاربة بيتحكموا في الاتحاد الافريقي بيلعبوا ماتشات وقت ما هما عايزين في المكان اللي هما عايزينه!!".

وأضاف: " أحد أصدقائي المغاربة أقسم لي الاسبوع الماضي أن السوبر الافريقي هيتلعب في الدوحة!!".

وأكد مصدر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لمصراوي، اليوم الخميس، أن مباراة السوبر الأفريقي ستقام في قطر خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق أن البطولة ستقام في القاهرة في نسختها الجارية، الأمر الذي رفضه الفريق المغربي.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الأفريقي بشكل رسمي غدًا الجمعة عن مكان وموعد مباراة السوبر الأفريقي.