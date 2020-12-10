تدريبات خاصة لروقا في مران الزمالك

خاض محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة اليوم على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وقام اللاعب بالركض حول الملعب في إطار تنفيذه لبرنامج تأهيلي للتعافي من إصابته في الركبة

التي تعرض لها خلال مباراة الفريق وطلائع الجيش ببطولة كأس مصر.

وعاد المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض تدريبات الكرة بعدما أدى خلال اليومين الماضيين

برنامج تأهيلي في صالة الجيمانزيوم بالنادي .

وأدى أوناجم فقرة تأهيلية في الجيم قبل أن يتواجد في أرض الملعب خلال تدريبات اليوم وادى تدرؤيلت بالكرة وبعض التدريبات التأهيلية تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالزمالك.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم السبت المقبل بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.