يخوض يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات منفردة بالكرة في إطار خضوعه لبرنامج تأهيلي بعد العودة للتدريبات أمس عقب التعافي من الإصابة بفيروس كورونا.
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره المقاولونالعرب يوم السبت المقبل بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.
وعلى جانب أخر، استمر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فيعقد جلسة مع لاعبي فريقه قبل انطلاق مران اليوم كعادته من أجل الاستمرار في توجيه رسائل الدعم للاعبين.
وقال لهم باتشيكو في رسالة قصيرة اليوم : " أمامنا مباراة مهمة بعد يومين ، علينا أن نبدأ انطلاق الدوري بتحقيق الانتصار وطي صفحة الماضي تماما".
كانت هذه تفاصيل خبر تدريبات منفردة ليوسف أوباما في تدريبات الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.