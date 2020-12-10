رسالة باتشيكو للاعبي الزمالك اليوم

استمر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في عقد جلسة مع لاعبي فريقه قبل انطلاق مران اليوم كعادته من أجل الاستمرار في توجيه رسائل الدعم للاعبين.

وقال لهم باتشيكو في رسالة قصيرة اليوم :

" أمامنا مباراة مهمة بعد يومين ، علينا أن نبدأ انطلاق الدوري بتحقيق الانتصار وطي صفحة الماضي تماما".

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم السبت المقبل بالجولة الأولى من

بطولة الدوري الممتاز.وعاد المغربي محمد أوناجم لخوض تدريبات الكرة بعدما أدى خلال اليومين الماضيين برنامج تأهيلي في صالة الجيمانزيوم بالنادي، وأدى أوناجم فقرة تأهيلية في الجيم قبل أن يتواجد في أرض الملعب خلال تدريبات اليوم وادى تدرؤيلت بالكرة وبعض التدريبات التأهيلية تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالزمالك