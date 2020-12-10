المغربي محمد أوناجم يشارك في تدريبات الزمالك

عاد المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض تدريبات الكرة بعدما أدى خلال اليومين الماضيين برنامج تأهيلي في صالة الجيمانزيوم بالنادي .

وأدى أوناجم فقرة تأهيلية في الجيم قبل أن يتواجد في أرض الملعب خلال تدريبات اليوم وادى تدرؤيلت بالكرة وبعض التدريبات التأهيلية تحت إشراف الدكتور

وعلى جانب أخر، الزمالك يستضيف اليوم العالمي للإعاقة

عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالزمالك.

استضاف نادي الزمالك اليوم الخميس فعاليات حفل المهرجان الترفيهي للاحتفال باليوم العالمي للاعاقه، وذلك تحت رعاية السيد المستشار احمد البكري رئيس اللجنه المكلفه بإدارة نادي الزمالك والدكتور

احمد عبدالوكيل وكيل الوزارة ومدير مديرية الشباب بمحافظة الجيزة.

وبدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة صباحا وينتهي في الخامسة عصر اليوم. وحضر الحفل المستشار عماد عبد العزيز أمين صندوق نادي الزمالك وعدد كبير من المسؤولين بالمكتب التنفيذي لذوي القدرات و الهمم و عدد كبير من ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم. وتخلل الحفل بعض العروض الرياضية والترفيهية والتي شارك فيها ذوي الإعاقة المختلفة وتوزيع الجوائز والميداليات.