أكد محمد فتحي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، ومدير بطولة أمم أفريقيا دون 18 عاما مع زميله خالد القوصي، إن اتحاد السلة تلقى إشادات كبيرة من الاتحاد الأفريقي والبعثات المشاركة في البطولة، بحسن الاستضافة والتنظيم.
وأوضح فتحي، أن البعثات بدأت في المغادرة مع التأكيد على الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية وفقا للبروتوكولالمعمول به، حيث غادرت أمس بعثة منتخب غينيا، بينما تغادر مساء اليوم بعثتي السنغال ومالي.
واستضافت مصر البطولة الأفريقية لناشئي وناشئات كرة السلة في الفترة من الثالث وحتى التاسع من الشهر الجاري، على صالة 3 بمجمع الصالات باستاد القاهرة. وتوج منتخب ماليببطولة كأس الأمم الأفريقية لناشئي كرة السلة دون18 عاما، بعد فوزه على نظيره السنغال 82/80 في المباراة النهائية للبطولة، التي جرت بصالة 3 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي، وتأهل الفريقين سويا لكأس العالم.
وحسم منتخب مصر، المركز الثالث بعد فوزه على غينيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. .وتوجت مصر بالبطولة على مستوى الناشئات، بالفوز على منتخب مالي 68/63، في المباراة النهائية للبطولة، ووصل كلاهما لنهائيات كأس العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير بطولة أفريقيا لناشئي السلة: تلقينا إشادات كبيرة بحسن الاستضافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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