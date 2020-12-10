رئيس نادي النجوم يعلق أزمة ناديه مع الإسماعيلي بسبب إبراهيم حسن

أكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، أن الحكم النهائي في قضية الإسماعيلي بشأن إبراهيم حسن، زاد فيه المبلغ عن 20 مليون.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: " المحكمة الرياضية احكامها نهائية وهناك مماطلة في الوقت بعد لجوء الإسماعيلي إلى المحكمة الفيدرالية، والتي ستحكم فقط في الإجراءات وليس في الموضوع".

وأضاف : "هناك حكم نهائي بشأن قضية إبراهيم حسن، وكلما تأخر الإسماعيلي في دفع المبلغ المالي تزيد الفوائد، المبلغ أصبح 24 مليون جنيه أو أكثر بسبب المماطلة من جانبهم".

وواصل: "هناك خلاف بين النجوم واتحاد كرة القدم، بعد قيامه بتسجيل لاعبين جدد للإسماعيلي، ووعدونا بالرد اليوم بشأن الشكوى التي قمنا بتقديمها، أي تأخير سيضر النادي الإسماعيلي، وهناك بند في اللوائح والقوانين، ينص على وجود قرارات تأديبية، وأي تأخير في تسديد الحقوق المالية، يترتب عليها أي خلل في المسابقات سيكون هناك أزمة كبيرة"

وأكمل: "مثلا تم تسجيل لاعبين بدون وجه حق، وهو ما يمنح أي نادٍ الحق في الاعتراض، وقد يتسببوا في فقدان الإسماعيلي لفقدان

نقاط، وهناك مسائلة قانونية كبيرة من جانب الفيفا والإسماعيلي، انتظر قرار اتحاد كرة القدم اليوم، طبقا لجلستي مع المسئولين بالأمس، بعدما أوضحت لهم الخطأ الذي وقعوا فيه، والخطوة القادمة ستكون تقديم شكوى رسمية إلى الجهات الخارجية".

وزاد: "لا أطالب سوى بتحقيق اللوائح والقوانين، وتحملت سنوات كثيرة في تلك القضية، وحاولنا حل الأزمة، ولكنهم اتجفوا لفكرة الفهلوة والشطارة وتعطيل سير العدالة، وهو شئ مستغرب كثيرًا، يريدون تعطيل الأحكام والالتفاف حول القرارات".

وختم: "إبراهيم حسن قدم الأوراق التي تثبت أنه كان يتناول الأدوية لأسباب معينة، وتم إيقافه سنتين مع إيقاف التنفيذ منهم شهرين فقط بدون لعب كرة قدم، وفي يناير القادم سوف يشارك في المباريات بشكل طبيعي".