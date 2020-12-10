تقدم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق بطعن إلى المحكمة الإدارية لإيقاف قرار وزير الشباب والرياضة الخاص بإيقاف مجلس إدارته وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي مطالبًا بإلغاء القرار وعودة المجلس لممارسة مهمته بحسب قانون الرياضة رقم ٧١ ولائحة النظام الأساسي النادي. رقم ٧١ ولائحة النظام الأساسي النادي. وحصلت "بوابة الوفد" على المذكرة القانونية التى تقدم بها مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك "الموقوف"، وأعضاء مجلس إدارة النادي المتضامنون للطعن على قرار وزير الشباب والرياضة، بإيقاف واستبعاد مجلس الإدارة وتعيين لجنة ثلاثية مؤقتة. قرار وزير الشباب والرياضة، بإيقاف واستبعاد مجلس الإدارة وتعيين لجنة ثلاثية مؤقتة. وحملت عريضة طعن تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك رقم ١٤٧٤٩ لسنة ٧٥ ق جلسة ٢٠٢٠/١٢/١٣، وطالب مرتضى منصور في العريضة بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة وما يترتب عليه من آثار وإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة.

كانت هذه تفاصيل خبر بالمستندات.. ننشر نص طعن مرتضى منصور على قرار إيقاف مجلس الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.