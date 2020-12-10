مانشستر سيتي يحقق أرقامًا مثيرة بعد مواجهة مارسيليا في دوري ابطال اوروبا

سجل الوافد الجديد لمانشستر سيتي الإنجليزي، فيران توريس هدف التقدم لفريقه، في شباك مارسيليا الفرنسي على ملعب الاتحاد، في الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وأضاف توريس هدف مانشستر سيتي الأول في الدقيقة 48 من الشوط الثاني، بعد استلام كرة بينية مميزة من النجم الجزائري رياض محرز داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة زاحفة أرضية سكنت شباك حارس مارسيليا المخضرم “ستيف مانداندا”.

وبحسب شبكة أوبتا سبورت للإحصائيات: سجل توريس ستة أهداف في دوري أبطال أوروبا، كثاني أكثر اللاعبين الإسبان قبل بلوغ 21 عامًا، بعد أسطورة ريال مدريد السابق راؤول جونزاليس، الذي سجل أهدافًا أكثر من نجم مانشستر سيتي، بتسجيله لثمانية أهداف، بينما سجل نجم آرسنال السابق، سيسك فابريجاس ستة أهداف أيضًا.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس البريطانية، تمكن اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا أيضًا من تسجيل الهدف رقم 1000 لمانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، في مباراة الفريق رقم 455 بجميع البطولات على هذا الملعب.

كما سجل مانشستر سيتي الهدف رقم 100 في دوري أبطال أوروبا تحت قيادة المدير الفني الإسباني، بيب جوارديولا في المباراة رقم 43 له بالمسابقة.

ومنذ تولي جوارديولا مسؤولية تدريب السيتيزنز في عام 2016، تمكن فريقان فقط من تسجيل أهداف أكثر من الفريق الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا؛ وهما بايرن ميونيخ الألماني برصيد 128 هدفًا خلال 47 مباراة، وريال مدريد الإسباني برصيد 111 هدفًا في 48 مباراة.