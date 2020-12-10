بث مباشر | شاهد مباراة العين وعجمان في الدوري الاماراتي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة العين وعجمان، ضمن مباريات اليوم الخميس في الجولة 9 من الدوري الاماراتي للمحترفين، دوري الخليج العربي.

تنطلق مباراة العين وعجمان في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، 16:00 بتوقيت مصر ، 17:00 بتوقيت السعودية، وتقام على ملعب نادي العين هزاع بن زايد.

ينقل هذا اللقاء في بث مباشر على قناة أبو ظبي الرياضية الأولى بصوت المعلق الرياضي عامر عبد الله.

ويدخل العين هذا اللقاء من دون نجمه التوجولي “لابا كودجو” حيث قرر المدير الفني بيدرو إيمانويل الاعتماد على الثنائي الإماراتي “محسن عبد الله وفهد حديد” خلف المهاجم الأنجولي ويلسون إدواردو.

ويحتل العين المرتبة الرابعة في جدول ترتيب دوري الخليج العربي برصيد 14 نقطة بفارق 6 نقاط عن الشارقة المتصدر.

أما نادي عجمان فقد دخل مباراة اليوم وهو في المركز الثالث عشر برصيد نقطتين فقط بفارق نقطة عن حتا المتذيل.

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العين 0-0 عجمان

???? الدوري الاماراتي (الجولة 9)

???? ملعب هزاع بن زايد (العين)

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