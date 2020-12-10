باولو روسي بين فضائح التلاعب ومجد مونديال 1982

لم يحتج باولو روسّي لأكثر من أربع ساعات لينصّب نفسه على عرش كرة القدم العالمية، وبطلًا لإيطاليا التي قادها إلى الفوز بكاس العالم 1982 في إسبانيا، وهو اللقب الأول لها بعد الحرب العالمية الثانية.

ففي 241 دقيقة بين 5 و11 يوليو 1982، أحدث ضجة في تاريخ الكرة في بلده بأهدافه الستة التي سجلها والتي جعلت منه أحد اقوى الهدافين الذين عرفتهم الكرة الإيطالية، وصارت حناجر أبناء بلده كلها تنادي بإسمه.

أكتشفه مسؤولو يوفنتوس في أحد الفرق الصغيرة في ضواحي مدينة فلورنسا، فلم يفوّتوا الفرصة وضمّوه بسرعة إلى النادي بعد العروض التي قدّمها والمستوى الجيد الذي أظهره مبشّرًا بقدوم هداف من الطراز الرفيع.

غير أن انتقال روسي إلى يوفنتوس لم يكن موفقًا، وسرعان ما تحوّل الحلم إلى كابوس، فأصيب بكسر في المعصم، ثم خضع لثلاث عمليات جراحية في الغضروف ليجد نفسه في صيف عام 1975 على لائحة اللاعبين الذين يريد النادي التخلص منهم.

وأخيرا تمت إعارته إلى نادي كومو الذي لعب معه أول مباراة في 5 نوفمبر 1975. وكما كانت البداية غير موفقة في هذه المباراة التي خسرها، كان كذلك الموسم الذي قضى معظم أوقاته في عيادة الفريق.

وفي صيف العام التالي، تم تحويله الى نادي فيتشنتسا المتواضع الذي يلعب ضمن أندية الدرجة الثانية.

– تفجّر الموهبة –

بعيدًا عن أضواء الدوري وجاذبيته، تفجّرت مواهب روسي وسجل 21 هدفًا في الموسم 1976-1977، وسمح لفريقه بالصعود إلى دوري الأضواء.

في الموسم التالي، قاد فريقه إلى المركز الثاني خلف يوفنتوس محدثًا المفاجأة، بل وتوّج هدافًا للبطولة برصيد 24 هدفًا متقدمًا على ألمع النجوم.

لم يكن غريبًا أن يستدعيه مدرب المنتخب الإيطالي إنزو بيرزوت إلى التشكيلة في 21 ديسمبر 1977.

خاض أوّل مباراة دولية أمام بلجيكا في لياج، ثم شارك في مونديال الأرجنتين 1978، وتمكّن من تسجيل ثلاثة أهداف.

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كما بدأ نجمه يلمع بفضل تميّزه واللعب البسيط الذي يمارسه معتمدًا على فعاليته والسرعة في التنفيذ.

وبعد هذه العروض التي قدمها في المونديال، صار روسي حديث الصحافة في إيطاليا وأرتفع سعره في السوق بشكل كبير.

لكن بعد فشله في إنقاذ فريقه فيتشنتسا من الهبوط إلى الدرجة الثانية في الموسم 1978-1979، طلب النادي مبلغ 5 مليارات ليرة مقابل التخلي عنه وهو ثمن عجز حتى يوفنتوس عن تسديده.

تجدّدت قصّة هداف إيطاليا مع الإعارات وانتقل الى بيروجيا وهنا بدأت رحلته نحو الجحيم.

– الجحيم –

في فبراير 1980، أندلعت الفضيحة المعروفة بإسم “توتونيرو” الخاصة بالمراهنات الرياضية التي تورطت فيها شركتان وأحد اكبر المراهنين، ما جعل الدوري الإيطالي يمرّ بأخطر أزمة في تاريخه.

كان من بين الأندية المُتهمة بالتواطؤ بترتيب النتائج في هذه القضية ميلان الذي تم اسقاطه إلى الدرجة الثانية.

أما من بين اللاعبين، فبرز إسم نجم روما الصاعد برونو جوردانو والحارس الدولي السابق انريكو ألبيرتوزي وباولو روسي الذي اتهم بتوّرطه في ترتيب نتيجة مباراة فريقه ضد أفيلينو في 30 ديسمبر 1979.

تمّت معاقبته بالأبعاد لمدة ثلاثة أعوام، ثم خُفّضت العقوبة إلى سنتين بعد الإستئناف.

قال روسي مدافعًا عن نفسه: “كان يجب أن يدفع الثمن شخص مهم، وفهمت بسرعة أنني الضحية التي تم تعيينها، كنت كبش فداء لمنع أزمة أخطر وأعمق”.

وفي سن الرابعة والعشرين، وجد نجم إيطاليا نفسه في بطالة قسرية، وكان المكان الوحيد الذي يمكن أن يلعب فيه هو بلد غير عضو في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

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كان البلد آنذاك هو جنوب افريقيا. وبرغم الإغراءات المادية الكبيرة التي عرضت عليه إلا أنه رفض الفكرة أساسًا وبقي لمدّة سنتين بعيدًا عن الملاعب وعن أنظار الجمهور الإيطالي الذي أعتبره بريئًا من كل التهم.

وفي صيف عام 1981، عرض يوفنتوس مليارات الليرات لشراء روسي من فيتشنتسا، وهو ما تم فعلًا، لكن روسي غيّر ألوان الفريق دون أن يحملها، ولم يلعب إلا قبل نهاية الدوري بثلاث مباريات في 18 أبريل 1982.

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– العودة –

برغم ذلك، قرّر بيرزوت ضمّ روسي الذي بدأ مسيرته كجناح قبل أن يتحوّل الى رأس حربة، إلى المنتخب الذي سيشارك في مونديال إسبانيا.

وهنا يعترف هداف إيطاليا بفضل مدرب المنتخب عليه حيث قال “أدين له بالكثير”.

وفي مباراة الدور الأول أمام البيرو، أبدل بيرزوت روسي لكنه همس له في إذنه “لا تقلق، أخرجتك لأن الأجواء غير لائقة، لكن حضّر نفسك لبقية المشوار، سوف تلعب”.

وفعلا لعب روسي 241 دقيقة وكأنه في الاحلام، وبعد أن أدى المنتخب الإيطالي دورًا أول هزيلًا لم يستطع أن يحقق خلاله اكثر من ثلاثة تعادلات أمام بيرو (1-1) والكاميرون (1-1) وبولندا (صفر-صفر)، وتحقيق فوز باهت على الأرجنتين في الدور الثاني (2-1)، واجه زملاء الحارس العملاق دينو زوف في المباراة الثانية من هذا الدور منتخب الأحلام البرازيلي بقيادة زيكو، أحد أقوى المرشحين للفوز باللقب.

وفي الدقيقة الخامسة من هذا اللقاء، فتح أنتونيو كابريني اللعب بأتجاه منطقة المنتخب البرازيلي وتلقى روسي الكرة وتابعها برأسه مسجلًا الهدف الأول، ثم أدركت البرازيل التعادل في الدقيقة 12 عبر سقراطيس.

وفي الدقيقة 25، خطف روسي كرة إثر خطأ دفاعي وسدّدها باليمنى قوية مسجلًا الهدف الثاني، لكن المنتخب البرازيلي أدرك التعادل منتصف الشوط الثاني عبر فالكاو.

وفي الدقيقة 75 ومن كرة من ركنية فشل الدفاع البرازيلي في ابعادها، سدد ماركو تارديلّي بقوة، ووسط المدافعين تلقى روسي الكرة وتابعها داخل الشباك، مسجلًا هدفه الثالث الذي قضى به على أحلام البرازيل (3-2)، ونصّب نفسه ملكًا على التشكيلة الايطالية ورمزًا لجماهير بلاده.

واصل روسي تألقه في مباراة الدور نصف النهائي أمام بولندا (2-صفر)، وسجّل الهدفين وأهل منتخب بلاده إلى المباراة النهائية أمام ألمانيا الغريبة.

وعلى ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة مدريد، وفي الدقيقة 56 من هذا النهائي وبعد أن اهدر كابريني ركلة جزاء، رفع كلاوديو جنتيلي كرة نحو المرمى الألماني مرّت أمام أليساندرو ألتوبيلي ثم أمام كابريني، إلا أن روسي قابلها بضربة رأس رائعة مسجلًا هدف إيطاليا الأول، وهدفه السادس في هذا المونديال فحمل لقب الهداف بعد أن حسمت بلاده النهائي 3-1.

هكذا وفي ظرف 241 دقيقة، ومن سبع لمسات للكرة صار “بابليتو” حديث الشارع الرياضي، ووسائل الإعلام المحلية والعالمية، والأهم من ذلك قلب كل التكهنات وأهدى بلده كأسا عالمية غالية على نفوس الإيطاليين.

بعد المونديال ونيله جائزة الكرة الذهبية في 1982، شكّل ثلاثيًا رائعًا في يوفنتوس مع الفرنسي ميشيل بلاتيني والبولندي زبيغنييف بونييك، توّجه بإحراز كأس أوروبا للأندية البطلة 1985.

لم يستطع المحافظة على مستواه وتنقل بين ميلان وفيرونا، فإعتزل بسن 31 عامًا مسجلًا 154 هدفًا في 400 مباراة في الدوري و20 هدفًا لإيطاليا في 48 مباراة دولية. عمل كمحلل تلفزيوني، قبل أن يفارق الحياة في ديسمبر عن 64 عامًا.